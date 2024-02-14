В России предложили охладить кредитование

Набиуллина: нужно распространить период охлаждения на кредиты от миллиона рублей

В России предложили внедрить период охлаждения при выдаче крупных кредитов. Об этом на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее цитирует РИА Новости.

По словам руководителя Банка России, процесс выдачи кредитов на сумму от миллиона рублей необходимо охладить. Между оформлением договора и выдачей денег необходим какой-то зазор, и его размер нужно обсуждать.

«Нужно распространить ту норму, которая еще не заработала, заработает в июле — период охлаждения — и на крупные кредиты», — пояснила она.

Ранее Набиуллина заявила, что производство в России все сильнее отстает от спроса, что и стало причиной перегретости экономики и реакции на нее в виде повышения ставки. Неконтролируемый рост она сравнила с движением с перегретым двигателем. «Если пытаться ехать быстрее, чем задано конструкцией автомобиля, то какое-то время результат будет, а затем машина встанет», — объяснила нежелание поддерживать дешевые кредиты глава ЦБ.

С 1 марта 2024 года Центробанк повысит надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Эта мера призвана ограничить рост ипотеки за счет вовлечения высокозакредитованных россиян и стимулировать кредитные организации использовать официальную информацию о доходах граждан при оценке их долговой нагрузки.