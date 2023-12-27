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12:18, 27 декабря 2023Среда обитания

В России станет сложнее взять ипотеку

Банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

С 1 марта 2024 года Центробанк (ЦБ) повысит надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Об этом говорится на сайте регулятора.

В настоящее время на ипотечном рынке на фоне роста кредитования наблюдается существенное ухудшение его стандартов. За два года почти в два раза выросла доля кредитов, предоставленных россиянам с долговой нагрузкой более 80 процентов. В третьем квартале 2023 года выдача таких займов составила 47 процентов. Выдачи ипотеки для покупки жилья с низким первоначальным взносом достигли половины от всех ипотечных выдач.

Как указал Банк России, нововведения должны ограничить рост ипотеки за счет вовлечения высокозакредитованных граждан и стимулировать банки использовать официальную информацию о доходах заемщика для оценки показателей долговой нагрузки. Повышение надбавок призвано улучшить стандарты кредитования, также сбалансировать темпы роста ипотечного рынка. Регулятор отметил, что в случае стабилизации ситуации будет готов смягчить требования.

По итогам первых десяти месяцев 2023 года россияне набрали займов на 34,8 триллиона рублей, установив таким образом рекорд как минимум с 2015 года. Большая часть (60 процентов) займов пришлась на льготную ипотеку.

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      Мария Черкасова
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