Россияне рекордно набрали кредитов

Центробанк: объем кредитов россиян достиг рекордных 34,8 триллиона рублей

По итогам первых десяти месяцев 2023 года россияне набрали рекордную сумму кредитов. Общий объем займов населения за этот период времени вырос на 6 триллионов и достиг уровня в 34,8 триллиона рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка (ЦБ).

Суммарный показатель закредитованности россиян оказался рекордным как минимум с 2015 года, уточнили в регуляторе. При этом большая часть (60 процентов) займов пришлась на ипотеку, которая поддерживалась льготными государственными программами.

Темпы закредитованности населения кратно превысили показатель за тот же период 2022 года. В январе-октябре прошлого года кредитный портфель россиян увеличился лишь на 1,7 триллиона рублей. За первые десять месяцев 2021-го темпы прироста составляли 4,1 триллиона, а за тот же период 2020-го — 2,2 триллиона, пояснили в Центробанке.

В регуляторе связали резкий прирост темпов кредитования населения с низкой базой 2022 года. Тогда российские банки в целом придерживались курса на ужесточение требований к потенциальным заемщикам, а сами граждане перешли к сберегательной модели финансового поведения на фоне кризиса. В 2023 году, по мнению аналитиков ЦБ, экономика России начала постепенно восстанавливаться, а доходы населения — расти. Именно фактор отложенного спроса стал одним из ключевых, который в итоге привел к наращиванию кредитного портфеля россиян, заключили в ЦБ.

Ранее в Центробанке заявили о росте жалоб населения на навязывание дополнительных услуг со стороны кредиторов при оформлении займов. Глава службы регулятора по защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг Михаил Мамута уточнил, что наибольшее количество таких жалоб в 2023 году в ЦБ зафиксировали в марте и октябре. В эти месяцы от россиян поступило в общей сложности 600 и около 650 подобных обращений соответственно. Мамута связал рост жалоб с желанием кредиторов «что-то успеть заработать на излете старого закона [о потребительском кредитовании]».