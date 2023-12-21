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12:13, 21 декабря 2023Экономика

В ЦБ заявили о росте жалоб россиян на кредиторов

ЦБ: в России выросло число жалоб на навязывание допуслуг при оформлении кредитов

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В 2023 году в России выросло число жалоб граждан на навязывание дополнительных услуг при оформлении кредитов. За этот период времени также увеличилось среднее значение объемов навязывания подобных услуг, заявил глава службы Центробанка (ЦБ) по защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг Михаил Мамута. Его слова приводит ТАСС.

Как он уточнил, подобная динамика может быть обусловлена желанием кредиторов «что-то успеть заработать на излете старого закона [о потребительском кредитовании]». При этом увеличение числа жалоб и среднего значения объемов навязывания дополнительных услуг при оформлении кредитов наблюдалось в России не только в 2023 году, но и в 2022-м.

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Наибольшее количество подобных жалоб в 2023 году в ЦБ зафиксировали в марте и октябре. В эти месяцы от россиян поступило в общей сложности 600 и около 650 подобных обращений соответственно. В 2022-м больше всего жалоб поступило в феврале (почти 600). Мамута выразил надежду, что в рамках нового закона о потребительском кредитовании изменится бизнес-модель продаж в кредитных организациях. «Некоторые банки заявили о том, что они будут разносить по времени предоставление кредита и предложение человеку допуслуг», — заключил он в ходе выступления на IX Банковской юридической конференции.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев призвал помочь россиянам с долгами по кредитам при увеличении финансовой нагрузки на заемщиков. В качестве одной из мер поддержки он предложил провести реструктуризацию задолженностей с отсрочками по платежам. Еще одним вариантом может послужить субсидирование процентных ставок с целью их дальнейшего понижения.

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