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13:00, 15 декабря 2023Экономика

В Госдуме предложили помочь россиянам с долгами по кредитам

Депутат Арефьев призвал помочь россиянам с долгами по кредитам
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

При увеличении налоговой нагрузки на граждан могут стать актуальными меры поддержки со стороны государства. К примеру, можно так же, как во время пандемии коронавируса, провести реструктуризацию задолженностей. Помочь россиянам с долгами по кредитам разговоре с «Лентой.ру» предложил депутат Госдумы Николай Арефьев.

Ранее сообщалось, что кадастровая стоимость жилья в России после переоценки в среднем выросла на 20-25 процентов. Из-за этого налог на недвижимость в скором времени также увеличится.

«Можно провести реструктуризацию задолженностей, как во время коронавируса. Отсрочки платежей. Можно субсидировать процентные ставки, как было всегда, можно погашать кредиты. У нас огромные золотовалютные резервы — возьмите деньги оттуда и перекредитуйте людей, дайте ссуду, оплатите процентные ставки», — предложил политик.

Кроме того, по мнению Арефьева, необходим больший контроль над банковской системой. В частности, в том, что касается ставок.

«Они заработали огромные деньги из-за процентов, поры уже ограничивать их по ставкам. У государства достаточно рычагов для того, чтобы не ставить население в трудное положение, но будет ли на это политическая воля? Мы, депутаты, молчать не будем, будем предлагать. Но уж как получится», — заключил депутат.

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По данным сервиса «Выберу.ру», в 2023 году россияне стали чаще занимать до зарплаты. Оформлять кредиты стала почти треть граждан. 38 процентов респондентов иногда берут займы до зарплаты, несмотря на имеющиеся кредиты.

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