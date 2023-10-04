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14:54, 4 октября 2023Экономика

Россияне стали чаще занимать до зарплаты

38% россиян берут займы до зарплаты, несмотря на имеющиеся кредиты

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россияне стали чаще занимать до зарплаты. Оформлять кредиты стала почти треть граждан, свидетельствуют данные опроса сервиса «Выберу.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В опросе финансового маркетплейса приняли участие три тысячи участников в возрасте 18-65 лет, проживающих в городах-миллионниках: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Омске, Челябинске, Казани, Уфе, Волгограде, Ростове-на-Дону.

Каждый третий опрошенный (38 процентов) иногда берет займы до зарплаты, несмотря на имеющиеся кредиты. Еще 62 процента граждан уже тратят на погашение долгов больше половины дохода и не могут позволить себе дополнительную кредитную нагрузку.

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По словам исполнительного директора «Выберу.ру» Ярослава Баджурака, микрофинансовые компании адаптировались к новым условиям и не просели по объемам выданных займов. Для этого им пришлось пересмотреть структуру в пользу менее закредитованных граждан и делать упор на среднесрочные договоры.

«Меры, которые ввел ЦБ (для борьбы с закредитованностью граждан — прим. «Ленты.ру»), эффективно сработали: сложившиеся обстоятельства в виде ускорения инфляции, нестабильного курса рубля повысили спрос на кредиты среди населения, а действие макропруденциальных лимитов способствовало уменьшению доли займов, выданных заемщикам с высокой долговой нагрузкой», — объяснил он.

Глава ВТБ Андрей Костин призвал остудить российский рынок кредитования. По его словам, в погоне за высокими процентами и доходами банки начали злоупотреблять скоростью и качеством кредита. Рынок время от времени нужно остужать, несмотря на то что быстрый рост приводит к увеличению капитализации и банковской прибыли, добавил он.

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    Вячеслав Агапов
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