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12:58, 29 сентября 2023Экономика

Глава ВТБ призвал остудить кредитный рынок

Глава ВТБ Костин: российский рынок кредитования надо остужать

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Российский рынок кредитования надо остужать. С таким призывом к участникам Московского финансового форума обратился глава ВТБ Андрей Костин, его слова приводит Frank media.

«В погоне за высокими процентами, за доходами мы начали злоупотреблять в некоторой степени и скоростью, и качеством кредита. Некоторые клиенты даже жалуются, что мы слишком быстро выдаем кредиты», — заявил он.

В качестве примера негативных последствий от перегрева рынка Костин привел участившиеся случаи мошенничества: россияне оформляют займы, обналичивают деньги и отдают их злоумышленникам. Поэтому рынок время от времени нужно остужать, несмотря на то что быстрый рост приводит к увеличению капитализации и банковской прибыли.

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Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о признаках перегрева на рынке ипотеки, которая растет высокими темпами. По ее словам, за последний год рынок вырос на треть и аналитиков регулятора беспокоит качество кредитов и влияние их на рынок жилья.

По словам эксперта финансового рынка Андрея Бархоты, россиян ждет бесконечное перекредитование, поскольку малообеспеченные граждане вынуждены брать новые займы, чтобы закрыть старые долги. Кредиты вынуждены брать те, у кого есть реальные финансовые проблемы, из-за чего не хватает денег до зарплаты и нет возможности совершить какую-либо покупку. В результате на рынке возникает феноменальная ситуация: чем беднее население, тем больше оно закредитовано.

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    Вячеслав Агапов
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