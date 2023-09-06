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18:25, 6 сентября 2023Экономика

Россиянам предрекли вечное перекредитование

Финэксперт Бархота: в России можно ждать бесконечного процесса перекредитования

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Россиян ждет бесконечное перекредитование, поскольку малообеспеченные граждане вынуждены брать новые займы, чтобы закрыть старые долги. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Эксперт сообщил, что кредиты вынуждены брать те, у кого есть реальные финансовые проблемы, из-за чего не хватает денег до зарплаты и нет возможности совершить какую-либо покупку. Из-за этого возникает феноменальная ситуация — чем беднее население, тем больше оно закредитовано.

За первые шесть месяцев 2023 года общий размер долга россиян перед банками впервые составил более 32 триллионов рублей. Рост оказался максимальным минимум с 2015 года. В ВТБ причиной роста объемов выданных кредитов назвали ипотеку, а также отложенный спрос.

При этом, по данным Национального бюро кредитных историй, финансовые организации стали более требовательными к заемщикам, из-за чего начали одобрять кредиты реже. Так, в 2023 году отказ получили 36 процентов заявителей.

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    Мария Черкасова
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