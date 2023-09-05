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14:28, 5 сентября 2023Экономика

Названа причина роста выдачи кредитов в России

ВТБ: россияне в 2023 году взяли в банке в полтора раза больше кредитов

Фото: Emil Kalibradov / Unsplash

По итогам семи месяцев 2023 года россияне набрали в банке ВТБ кредитов более чем на 1,4 триллиона рублей. Показатель превысил аналогичный прошлогодний в полтора раза, передают «Известия».

Согласно оценке кредитной организации, драйвером роста выступили ипотека, а также значительный отложенный спрос. При этом признаков перегрева рынка не наблюдается, поскольку заемщики гасят долги ответственно. В ВТБ отметили, что признаков перегрева рынка кредитования сейчас не наблюдается, поскольку заемщики в целом гасят долги ответственно.

Как стало известно из статистики Центробанка, за первые полгода 2023 года размер задолженности россиян перед банками увеличился на 3,3 триллиона и впервые превысил 32 триллиона рублей. Рост выдачи кредитов оказался максимальным как минимум с 2015 года.

В то же время, как сообщалось ранее, согласно информации Национального бюро кредитных историй, банки стали реже одобрять кредиты из-за большей требовательности к заемщикам. Более трети заявителей на ипотечный, потребительский или автокредит в России (36 процентов) получили в 2023 году отказ без объяснения причин.

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    Дмитрий Воронин
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