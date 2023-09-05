Россияне оформили кредитов на 32 триллиона рублей

«Известия»: объем кредитов россиян впервые превысил 32 триллиона рублей

За первые полгода 2023 года размер задолженности россиян перед банками увеличился на 3,3 триллиона и впервые превысил 32 триллиона рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

По информации издания, рост оказался максимальным как минимум с 2015 года. Как отмечается главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк, одна из причин — реализация отложенного спроса в 2023 году, так как большую часть прошлого года уровень неопределенности и процентные ставки были высокими.

Ранее стало известно, что более трети заявителей на ипотечный, автокредит или потребительский кредит в России (36 процентов) получили отказ в 2023 году без объяснения причин

