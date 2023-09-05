Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
06:23, 5 сентября 2023Экономика

Россияне оформили кредитов на 32 триллиона рублей

«Известия»: объем кредитов россиян впервые превысил 32 триллиона рублей

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

За первые полгода 2023 года размер задолженности россиян перед банками увеличился на 3,3 триллиона и впервые превысил 32 триллиона рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

По информации издания, рост оказался максимальным как минимум с 2015 года. Как отмечается главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк, одна из причин — реализация отложенного спроса в 2023 году, так как большую часть прошлого года уровень неопределенности и процентные ставки были высокими.

Ранее стало известно, что более трети заявителей на ипотечный, автокредит или потребительский кредит в России (36 процентов) получили отказ в 2023 году без объяснения причин

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Герой России рассказал об уязвимости танков Leopard

    Герой России рассказал о применении ВСУ тактики «живого разминирования»

    Найдено новое направление лечения болезней сердца

    У нового министра обороны Украины вскрыли связь с США

    В Китае назвали два последствия действий США для Украины

    Россияне оформили кредитов на 32 триллиона рублей

    В США обвинили Запад в разжигании конфликта на Украине

    Российский снайпер рассказал об уничтожении огневой точки ВСУ в ДНР

    Студент посмотрел эротические картинки и попал в неловкую ситуацию

    Германию заподозрили в нарушении конвенции о кассетных снарядах из-за Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости