Россиянам стали реже одобрять кредиты

«Известия»: 36 % заявителей на кредит в России получили отказ в 2023 году

Более трети заявителей на ипотечный, автокредит или потребительский кредит в России (36 процентов) получили отказ в 2023 году без объяснения причин, следует из результатов исследования CosmoVisa. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), банки стали реже одобрять кредиты, так как стали более требовательны к заемщикам, сообщают «Известия».

Почти никто из заявителей (94 процентов), согласно опросу CosmoVisa, не знает причину отказа в займе. При этом больше половины опрошенных (52 процента) хотя бы раз задерживали выплаты по кредитам. По информации НБКИ, в сравнении с прошлым годом уровень одобрения заявок упал всего на 8,8 процента (20 процентов против 28,8 процента в 2022 году).

«В последнее время банки придерживаются довольно низкого «аппетита к риску». Они стараются кредитовать заемщиков «хорошего кредитного качества», значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне», — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Отказы в предоставлении займы могут быть связаны с задолженностями заявителей в прошлом, с долговой нагрузкой, которая превысила допустимые значения. Также банк может не одобрить кредит, если нет исчерпывающей информации о клиенте для оценки его кредитоспособности. Негативное решение может быть вызвано внутренними ограничениями кредитных организаций.

Уровень закредитованности населения в 2023 году эксперты считают безопасным, а рост кредитования должен замедлиться в следующие несколько месяцев.

Отмечается, что экономическая ситуация повлияла на рост числа должников, по итогам 2022 года уровень необеспеченности кредитов вырос до 45 процентов. Также выросло количество дел, инициированных Федеральной службой судебных приставов (ФССП): 12 миллионов дел на общую сумму около 2 триллионов рублей.

Число ипотечных кредитов могло вырасти из-за внеочередного повышения ключевой ставки, потребительских — из-за ожидания осеннего увеличения уровня инфляции. Количество автокредитов возросло из-за сильного подорожания машин за год.

Ранее Банк России усложнил выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. С 1 октября 2023 года устанавливаются новые макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам клиентам банков и микрофинансовых организаций (МФО) с предельной долговой нагрузкой от 50 до 80 процентов.