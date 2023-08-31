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18:55, 31 августа 2023Экономика

Набравшим долги россиянам станет сложнее брать новые кредиты

Банк России усложнил выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой

Фото: Unsplash

Банк России решил принять меры для ограничения роста закредитованности граждан. Для этого регулятор установил с 1 октября 2023 года новые макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам клиентам банков и микрофинансовых организаций (МФО) с предельной долговой нагрузкой от 50 до 80 процентов.

В третьем квартале такие лимиты отсутствуют, а в октябре-декабре они составят 30 процентов от объема предоставленных потребительских кредитов без лимита кредитования и 20 процентов от объема установленных (увеличенных) лимитов кредитования.

Для клиентов МФО, чья предельная долговая нагрузка превышает 80 процентов, лимит выдачи кредитов снизят с 1 октября с 30 до 15 процентов, а в банках показатель уменьшится с 20 до 5 процентов от объема выдачи. Таким образом, набравшим долги россиянам брать новые кредиты станет сложнее.

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Объясняя принятое решение, Центробанк отметил, что необеспеченное потребительское кредитование растет в России высокими темпами. Рост задолженности в июле был наибольшим за последние 12 месяцев и составил два процента, а годовой темп роста составил на 1 августа 13,3 процента.

Ранее сообщалось, что средний размер микрозайма в России в июле 2023 года увеличился на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,43 тысячи рублей.

Банк России с 16 августа снял ограничения по полной стоимости кредита по потребительским и иным видам займов. Ожидается, что это предоставит кредиторам возможность проявить гибкость при подстройке к процентным ставкам, ускорит влияние решений Банка России на привлекательность депозитов и темпы роста кредитования, а также ограничит проинфляционные риски.

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    Дмитрий Воронин
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