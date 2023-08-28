Россияне стали занимать больше денег до зарплаты

НБКИ: средний размер микрокредита вырос в России до 9,43 тысячи рублей

Средний размер микрозайма в России в июле 2023 года увеличился на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,43 тысячи рублей. Таковы результаты исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ), поступившие в распоряжение «Ленты.ру».

Как выяснилось из анализа данных трех тысяч микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов, самым значительным размер типичного займа до зарплаты (до 30 тысяч рублей) оказался в Москве (11,53 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (10,7 тысячи). Также среди регионов-лидеров по размеру микрокредитов оказались Московская область (10,42 тысячи) и Ханты-Мансийский автономный округ (10,27 тысячи).

Рост размера микрокредитов сопровождается сокращением общего количества их выдачи, происходящим на фоне мер Банка России, направленных на охлаждение микрофинансового рынка. В частности, с 1 июля лимит таких займов, предоставленных клиентам с предельной долговой нагрузкой более 80 процентов, был снижен Центробанком до 30 процентов.

Эксперты онлайн-платформы Webbankir ранее прогнозировали, что объем выдач займов до зарплаты вырастет в 2023 году в России на 15-20 процентов, а среднесрочные займы покажут такую же динамику.