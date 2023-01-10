Спрогнозирован резкий рост выдач займов «до зарплаты» в России

Webbankir прогнозируют, что объем выдач займов «до зарплаты» вырастет на 15-20%

Объем выдач займов «до зарплаты» в этом году резко вырастет в России на 15-20 процентов, такую же динамику покажут и среднесрочные займы, рассказали РИА Новости аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Эксперты считают, что микрозаймы — это возможность для многих россиян поддержать привычный уровень жизни. В 2022 году объем краткосрочных и среднесрочных займов увеличился примерно на 30 процентов по сравнению с 2021 годом. Несколько менее позитивный прогноз по 2023 году связан с законодательными ограничениями.

С 1 января ЦБ ужесточил требования к выдаче кредитов для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций (МФО). Речь идет о количественных ограничениях на выдачу необеспеченных потребкредитов населению. Теперь доля кредитов с показателем долговой нагрузки заемщика выше 80 процентов не должна превышать 25 процентов объема выдачи или 35 процентов займов для МФО.

Между тем за последние 15 лет россияне стали значительно хуже относиться к идее потребительских кредитов. Больше половины (61 процент) считают заем прямой дорогой в долговую яму.