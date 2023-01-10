Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:03, 10 января 2023Экономика

Спрогнозирован резкий рост выдач займов «до зарплаты» в России

Webbankir прогнозируют, что объем выдач займов «до зарплаты» вырастет на 15-20%

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Объем выдач займов «до зарплаты» в этом году резко вырастет в России на 15-20 процентов, такую же динамику покажут и среднесрочные займы, рассказали РИА Новости аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Эксперты считают, что микрозаймы — это возможность для многих россиян поддержать привычный уровень жизни. В 2022 году объем краткосрочных и среднесрочных займов увеличился примерно на 30 процентов по сравнению с 2021 годом. Несколько менее позитивный прогноз по 2023 году связан с законодательными ограничениями.

С 1 января ЦБ ужесточил требования к выдаче кредитов для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций (МФО). Речь идет о количественных ограничениях на выдачу необеспеченных потребкредитов населению. Теперь доля кредитов с показателем долговой нагрузки заемщика выше 80 процентов не должна превышать 25 процентов объема выдачи или 35 процентов займов для МФО.

Между тем за последние 15 лет россияне стали значительно хуже относиться к идее потребительских кредитов. Больше половины (61 процент) считают заем прямой дорогой в долговую яму.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Российский военком объяснил отсутствие списков раненных при ударе по Макеевке
Матрос бесследно исчез с корабля во время похода из Калининграда в Петербург
Пушилин заявил о скором освобождении Соледара
Спрогнозирован резкий рост выдач займов «до зарплаты» в России
Названа средняя площадь квартир в московских новостройках
Патрушев связал отход США из Афганистана с конфликтом на Украине
Юрист заявил о попытках забрать здания римско-католической архиепархии в Москве
Обнаружена самая далекая звезда в Млечном Пути
Девушка лишилась всех сбережений из-за одной СМС
Грузия отказалась возвращать Украине комплексы «Бук»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.