Россияне разочаровались в кредитах

Superjob: доля опасающихся брать кредит россиян выросла в два раза за 15 лет

За последние 15 лет россияне стали значительно хуже относиться к идее потребительских кредитов. Больше половины, 61 процент, считают заем прямой дорогой в долговую яму, тогда как в 2020 году их было 47 процентов, а в 2007-м — 33 процента. Об этом со ссылкой на результаты исследования сервиса Superjob сообщает РБК.

Другая сторона резкого разочарование — увеличение в 3,5 раза доли тех, кто назвал кредит возможностью приобрести желаемое сразу. Если 15 лет назад положительно к покупкам в кредит относились 47 процентов, то сейчас — 13 процентов.

При этом пользовались кредитами в последние полгода 33 процента участников опроса, а остальные избегались прибегать к помощи банков и микрокредитных финансовых организаций (МФО).

Исследование проводилось в период с 21 декабря 2022 года по 9 января 2023-го в 518 населенных пунктах во всех округах России. В нем приняли участие 2,5 тысячи респондентов старше 18 лет.

С 1 января Центробанк ужесточил требования по выдаче кредитов для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций (МФО). Речь идет о количественных ограничениях на выдачу необеспеченных потребкредитов населению. Теперь доля кредитов с показателем долговой нагрузки заемщика выше 80 процентов не должна превышать 25 процентов объема выдачи или 35 процентов займов для МФО.