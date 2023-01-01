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05:09, 1 января 2023Экономика

ЦБ установил ограничения на выдачу кредитов россиянам

Банк России ввел количественные ограничения на необеспеченные потребкредиты населению

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Банк России с 1 января 2023 года ввел для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций (МФО) количественные ограничения на выдачу необеспеченных потребкредитов населению. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Теперь доля кредитов с показателем долговой нагрузки заемщика выше 80 процентов не должна превышать 25 процентов объема выдачи или 35 процентов займов для микрофинансовых организаций. Предельно допустимая доля необеспеченных потребкредитов на срок более пяти лет ограничена планкой в 10 процентов.

В ЦБ выразили обеспокоенность тем, что необеспеченное потребительское кредитование растет устойчиво высокими темпами. Дальнейший же рост закредитованности граждан «в условиях структурной перестройки экономики может создавать дополнительные макроэкономические риски», предупредил регулятор. Принятая мера направлена на ограничение роста закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов.

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Марина Совина
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