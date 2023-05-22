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20:42, 22 мая 2023Экономика

ЦБ ужесточил для банков условия выдачи потребительских кредитов

ЦБ ужесточил ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Банк России установил более жесткие ограничения на выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками и микрофинансовыми организациями (МФО) заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Об этом сказано на сайте регулятора.

Раньше доля вновь предоставленных кредитов клиентам с предельной долговой нагрузкой более 80 процентов не должна была превышать 25 процентов. В третьем квартале 2023 года Центробанк (ЦБ) снизит эту долю на пять процентных пунктов, до 20 процентов. Для МФО лимит составит 30 процентов.

«Решение принято для того, чтобы ограничить рост закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов (займов)», — объясняет регулятор, отмечая, что кредитные и микрофинансовые организации смогли адаптироваться к установленным лимитам.

ЦБ ввел макропруденциальные лимиты с 1 января 2023 года. Регулятор объяснял решение необходимостью минимизировать риски дальнейшего роста закредитованности граждан «в условиях структурной перестройки экономики». В частности, есть риск, что проблемы граждан с кредитами приведут к сокращению спроса в экономике.

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Мария Грушко
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