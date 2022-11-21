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18:17, 21 ноября 2022Экономика

ЦБ установил лимиты для банков и МФО на выдачу потребкредитов

Центробанк установил лимиты для банков и МФО на выдачу потребкредитов в 2023 году

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Российский Центробанк (ЦБ) установил лимиты для банков и микрофинансовых организаций (МФО) на выдачу необеспеченных потребкредитов в первом квартале 2023 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

«Мера направлена на ограничение роста закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов», — объяснили в ЦБ. Регулятор также указал, что по итогам третьего квартала текущего года доля необеспеченных потребительских кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки заемщика (ПДН) более 80 процентов, составила более 32 процентов. При этом доля займов МФО, выданных заемщикам с ПДН более 80 процентов, во втором квартале 2022 года составила 41 процент.

На этом фоне ЦБ предупреждает, что дальнейший рост закредитованности граждан «в условиях структурной перестройки экономики может создавать дополнительные макроэкономические риски». В частности, есть риск, что проблемы граждан с кредитами приведут к сокращению спроса в экономике. Макропруденциальные лимиты будут действовать в отношении потребительских кредитов (займов), которые с 1 января по 31 марта 2023 года будут предоставлены и приобретены, а также в отношении потребительских кредитов (займов) с лимитом кредитования, лимит по которым будет установлен (увеличен) в указанный период.

Ранее аналитики компании Frank RG выяснили, что в октябре россияне взяли рекордное число кредитов с 2017 года. Согласно подсчетам, было заключено 1,29 миллиона договоров по POS-кредитам. Объем при этом достиг 37,5 миллиарда рублей — максимум с начала года. По сравнению с сентябрем показатели в денежном выражении подскочили более чем на 30 процентов.

Участники рынка объясняют этот тренд сезонным спросом. Со своей стороны независимый эксперт Ольга Ульянова дала свое объяснение происходящему. По ее мнению, ссуды могли оформляться при покупке товаров, необходимых военнослужащим.

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Платон Щукин
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