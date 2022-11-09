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09:46, 9 ноября 2022Экономика

Россияне взяли рекордное число кредитов

Россияне взяли рекордное с 2017 года число кредитов на покупку товаров

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В октябре россияне взяли рекордное число кредитов с 2017 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG.

Согласно подсчетам, было заключено 1,29 миллиона договоров по POS-кредитам. Объем при этом достиг 37,5 миллиарда рублей — максимум с начала года. По сравнению с сентябрем показатели в денежном выражении подскочили более чем на 30 процентов. Участники рынка объясняют такой скачок сезонным спросом: похожие всплески наблюдаются также перед началом учебного года и новогодними праздниками. Независимый эксперт Ольга Ульянова дала свое объяснение происходящему. По ее мнению, ссуды могли оформляться при покупке товаров, необходимых военнослужащим.

Ранее стало известно, что в сентябре у россиян начались трудности с выплатами по автокредитам и займам на покупку товаров. Россияне хуже платили по кредитам на ранних этапах: резкий рост ранней просрочки до 30 дней зафиксировали в отрасли кредитных карт, автокредитов и POS-кредитов. Например, число автокредитных договоров с просрочкой в сентябре выросло на 18,7 процента по сравнению с августом (36,9 тысячи).

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Платон Щукин
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