Россияне взяли рекордное с 2017 года число кредитов на покупку товаров

В октябре россияне взяли рекордное число кредитов с 2017 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG.

Согласно подсчетам, было заключено 1,29 миллиона договоров по POS-кредитам. Объем при этом достиг 37,5 миллиарда рублей — максимум с начала года. По сравнению с сентябрем показатели в денежном выражении подскочили более чем на 30 процентов. Участники рынка объясняют такой скачок сезонным спросом: похожие всплески наблюдаются также перед началом учебного года и новогодними праздниками. Независимый эксперт Ольга Ульянова дала свое объяснение происходящему. По ее мнению, ссуды могли оформляться при покупке товаров, необходимых военнослужащим.

Ранее стало известно, что в сентябре у россиян начались трудности с выплатами по автокредитам и займам на покупку товаров. Россияне хуже платили по кредитам на ранних этапах: резкий рост ранней просрочки до 30 дней зафиксировали в отрасли кредитных карт, автокредитов и POS-кредитов. Например, число автокредитных договоров с просрочкой в сентябре выросло на 18,7 процента по сравнению с августом (36,9 тысячи).