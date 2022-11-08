Стало известно о трудностях россиян с выплатами по автокредитам

РБК: россияне начали хуже платить по автокредитам и займам на покупку товаров в сентябре

В сентябре у россиян начались трудности с выплатами по автокредитам и займам на покупку товаров, сообщает РБК со ссылкой на «Скоринг Бюро».

В первый осенний месяц россияне хуже платили по кредитам на ранних этапах: резкий рост ранней просрочки до 30 дней зафиксировали в отрасли кредитных карт, автокредитов и POS-кредитов. Например, число автокредитных договоров с просрочкой в сентябре выросло на 18,7 процента по сравнению с августом (36,9 тысячи).

Статус просроченных также приобрели 94,9 тысячи договоров на покупку товаров в кредит (POS), что на 21,5 процента превышает показатели августа. Резкий рост неплатежей наблюдался и в отрасли кредиток: в сентябре просрочка произошла по 878,8 тысячи карт (плюс 9,5 процента к августу). При этом число контрактов на просрочке в ипотеке увеличилось только на 8,9 процента.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова отметила, что минимальный рост просрочек по ипотеке неслучаен — россияне более ответственно относятся к выплатам за жилье. «Здесь серьезное ухудшение кредитной дисциплины наступит только в случае фундаментального снижения платежеспособности домохозяйств», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в России сократилась выдача потребительских кредитов. Показатель уменьшился на 41 процент, заявили в Национальном бюро кредитных историй.