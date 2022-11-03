В России сократилась выдача потребительских кредитов

НБКИ: выдача потребкредитов за девять месяцев 2022 года сократилась на 41 процент

С января по сентябрь текущего года выдача потребительских кредитов в России сократилась на 41,3 процента и составила 1,95 триллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По оценкам аналитиков, наибольший объем займов за девять месяцев был выдан в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Краснодарском крае. «Выдача потребкредитов в текущем году схожа с ситуацией 2020 года с его "карантинной" весной. Так, в обоих случаях вслед за "весенним" падением наблюдается тенденция к некоторому восстановлению сегмента», — прокомментировал глава бюро Алексей Волков.

В конце октября российский Центробанк сообщил, что в стране стало больше граждан с двумя кредитами. Кроме того, в данный период граждане стали чаще пользоваться кредитными картами — их число увеличилось с 8,3 до 8,7 миллиона человек. С начала года также стало больше банковских заемщиков, находящихся в состоянии дефолта. Так, количество людей, имеющих просрочку по кредитам наличными более 90 дней, выросло до 3,76 миллиона.

При этом выдача ипотеки выросла на 12 процентов. В сентябре банки оформили 136,5 тысячи ипотечных займов. Аналитики отметили, что объем выдачи растет четыре месяца подряд — сумма кредитов достигла 518,1 миллиарда рублей, что на 13,1 процента превышает показатели августа.