В России стало больше граждан с двумя кредитами

ЦБ: число банковских заемщиков во втором квартале снизилось до 42,1 миллиона

Во втором квартале текущего года число россиян, имеющих два кредита, выросло до 30 процентов от общего количества заемщиков. О ситуации в сегменте кредитования сообщает Центробанк в материале «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных Бюро кредитных историй (БКИ)».

Кроме того, в данный период граждане стали чаще пользоваться кредитными картами — их число увеличилось с 8,3 до 8,7 миллиона человек. С начала года также стало больше банковских заемщиков, находящихся в состоянии дефолта. Так, количество людей, имеющих просрочку по кредитам наличными более 90 дней, выросло до 3,76 миллиона.

При этом общее число заемщиков снизилось. На 1 июля 2022 года количество россиян, получивших займ в российских банках, достигло 42,1 миллиона человек против 42,4 миллиона на 1 апреля 2022 года. Также сократилось число заемщиков по кредитам наличными. В ЦБ объяснили падение ужесточением стандартов кредитования и снижением спроса на кредиты.

Согласно отчету регулятора, увеличение стоимости кредитования в указанный период привело к снижению объемов выдаваемых кредитов. В результате на начало июля объем суммарного портфеля по всем типам кредитов составил 26,4 триллиона рублей, что на 400 миллиардов рублей меньше, чем в начале апреля 2022 года.

Ранее сообщалось, что на фоне частичной мобилизации максимальные ставки по кредитам в российских банках резко выросли, а вот спрос, напротив, серьезно сократился.