Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:01, 20 октября 2022Экономика

Спрос россиян на кредиты резко упал

«Известия»: спрос россиян на кредиты упал на 10-25 процентов в сентябре
СюжетСнижение доходов россиян:

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Спрос на кредиты со стороны россиян в конце сентября и октябре резко упал на 10-25 процентов, узнали «Известия».

Такая тенденция нетипична для этого периода — обычно с начала осени и до конца года количество заявок на займы, наоборот, увеличивается, рассказали в банках. В условиях нестабильной экономической ситуации многие финансовые организации начали повышать ставки по кредитам и ипотеке. Кроме того, на ситуацию влияет ужесточение банками риск-политик.

Спад может быть связан и с оттоком некоторой доли кредитоспособных граждан за рубеж в конце сентября-начале октября, заявил управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Помимо этого, снижение реальных располагаемых доходов россиян сокращает возможности получения займов, отметил финансовый эксперт Алексей Кричевский.

Ранее сообщалось, что после объявления частичной мобилизации ряд банков в России перевел заемщиков мужского пола и призывного возраста в разряд высокорискованных и ужесточил скоринг их заявок. На этом фоне объем потребительских кредитов, выданных российскими банками в январе-августе, составил 1,65 триллиона рублей. Это на 43,2 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало кадры уничтожения дронами-камикадзе техники ВСУ
Ольгу Бузову сравнили с Ким Кардашьян
Максимальные ставки по кредитам в российских банках взлетели
Оборудование операционных в бомбоубежищах при больницах в Москве опровергли
Германия объявила о преодолении зависимости от российского газа
Китай призвал своих граждан как можно скорее покинуть Украину
Шольц рассказал о главном оружии Путина
Бузова вышла в свет в облегающем наряде как у Ким Кардашьян без белья
Российская авиация начала патрулировать границы Белоруссии
Лана Дель Рей рассказала о краже ее ноутбука с новыми песнями из машины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.