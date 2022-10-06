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В России рухнула выдача кредитов

НБКИ: в России выдача потребкредитов рухнула на 43,2 процента

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Объем потребительских кредитов, выданных российскими банками в январе-августе, составил 1,65 триллиона рублей. Это на 43,2 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По сравнению с 8 месяцами «пандемийного» 2020 года объем выданных потребкредитов в этом году снизился менее существенно — на 15,2 процента (в январе-августе 2020 года показатель был 1,95 триллиона рублей). Наибольший объем выданных с начала года потребкредитов был зафиксирован в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Самую серьезную динамику снижения объемов выданных потребкредитов показал Пермский край, а также Ханты-Мансийский автономный округ (минус 47,4 и минус 47,2 процента соответственно). В целом банки продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан, заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что после объявления частичной мобилизации ряд банков в России перевел заемщиков мужского пола и призывного возраста в разряд высокорискованных и ужесточили скоринг их заявок.

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Платон Щукин
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