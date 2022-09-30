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В России ужесточили условия кредитования мужчин призывного возраста

«Известия»: в России ужесточили условия кредитования мужчин призывного возраста
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Pixabay

После объявления о частичной мобилизации ряд банков в России перевел заемщиков мужского пола и призывного возраста в разряд высокорискованных и ужесточили скоринг их заявок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

«С учетом и без того невысокого процента одобрения заявок их шансы минимальны», — рассказал собеседник издания в одном из банков.

При этом указывается, что все зависит от индивидуальных характеристик, шансы получить кредит есть всегда, однако они существенно ниже, чем у других потенциальных заемщиков. Другой источник издания отметил, что скоринг могут ужесточить еще больше, поскольку высока неопределенность.

В то же время источник в третьем банке рассказал изданию, что на данный момент новых заявок от людей указанной категории и по новым, ужесточенным правилам заемщиков еще не было.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

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Марина Совина
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