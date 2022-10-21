В России максимальные ставки по кредитам наличными приблизились к 40 процентам

«Ведомости»: максимальные ставки по кредитам наличными в российских банках выросли до 40%

Российские банки стали резко повышать ставки по займам наличными после объявления частичной мобилизации в стране. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитических компаний.

По данным Frank RG, после 21 сентября топ-20 банков страны повысили ставки на 0,4-10,9 процентного пункта. В некоторых крупных кредитных организациях максимальные ставки по займам приблизились к 40 процентам.

Средняя ставка по потребительским кредитам с 13 по 20 октября выросла на 0,19 процентного пункта, до 19,88 процента годовых, следует из мониторинга финансового маркетплейса «Финуслуги». При этом аналитики отметили, что рост затормозился — на прошлой неделе показатель увеличился на 0,4 процентных пункта.

В данный период поднялась также средняя ставка по необеспеченным кредитам на любые цели — до 21,32 процента, по залоговым кредитам — до 16,93 процента. Минимальную ставку по беззалоговым кредитам предлагает Газпромбанк (16,66 процента).

Вице-президент Ассоциации банков России (АРБ) Алексей Войлуков объяснил рост ставок по кредитам разгоняющейся инфляцией, растущей неопределенностью, а также рядом рисков, которые появились после принятия закона о кредитных каникулах для мобилизованных. «Устанавливая высокие процентные ставки и значительные надбавки за отсутствие страхования, банки минимизируют риски невыплаты кредитов, а также, вероятно, отсеивают часть клиентов, которые не соответствуют внутренним требованиям», — добавила ведущий аналитик Frank RG Марина Тимошкова.

В последнее время россияне стали больше снимать наличные деньги, а спрос на кредиты серьезно упал, рассказал ранее президент АРБ Гарегин Тосунян. Согласно информации «Известий», в конце сентября и в октябре спрос снизился на 10-25 процентов. Такая тенденция нетипична для этого периода — обычно с начала осени и до конца года количество заявок на займы, наоборот, увеличивается.