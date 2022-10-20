Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:32, 20 октября 2022Экономика

В России заметили изменения в отношении банков к заемщикам

Глава Ассоциации российских банков Тосунян заявил, что банки стали одобрять больше сделок
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Unsplash

Банкир, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с «Лентой.ру» рассказал об изменениях, которые произошли в отношениях между банками и россиянами. Он отметил, что банки стали одобрять больше сделок, чем раньше.

Появилась информация, что спрос на кредиты со стороны россиян в конце сентября и в октябре упал на 10-25 процентов. Такая тенденция нетипична для этого периода — обычно с начала осени и до конца года количество заявок на займы, наоборот, увеличивается, рассказали в банках.

«Действительно, есть довольно серьезное падение спроса на кредиты. Также мы замечаем, что россияне стали больше снимать наличные деньги», — сообщил Тосунян.

При этом банкир отметил, что отношение кредиторов к заемщикам изменилось. Оно стало более благожелательным, убежден Тосунян.

«Спрос падает. Но зато банки проводят более гибкую политику и одобряют сделки в большем объеме, нежели раньше», — заключил он.

Материалы по теме:
Без паники. Нобелевскую премию дали за победу над финансовыми кризисами. Как два ученых и банкир изменили экономику?
Без паники.Нобелевскую премию дали за победу над финансовыми кризисами. Как два ученых и банкир изменили экономику?
11 октября 2022
Кто такие коллекторы и как с ними общаться: что делать оказавшимся в долгах россиянам?
Кто такие коллекторы и как с ними общаться:что делать оказавшимся в долгах россиянам?
19 сентября 2022

Ранее стало известно, что на фоне усиления геополитических рисков российские банки начали поднимать максимальные ставки по кредитам. В некоторых случаях они взлетели выше 30 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
Российские военные сорвали наступление ВСУ на Херсон
«Одноклассники» запустили уникальный способ входа в аккаунт
КГБ Белоруссии задержал украинского шпиона
Чичериной присвоили звание заслуженной артистки России
Военный ДНР рассказал о пытках в украинском плену
Полиция начала проверку по факту смертельной аварии с участием актрисы Большовой
Брат пришел на свадьбу сестры в трениках и стал объектом споров в сети
Иностранцы перечислили самые расхожие стереотипы об американском домашнем быте
Адвокат рассказал о последствиях смертельного ДТП с актрисой Большовой
Путин наградил мать Кадырова орденом Почета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.