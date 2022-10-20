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11:26, 20 октября 2022Экономика

Максимальные ставки по кредитам в российских банках взлетели

БКФ: максимальные ставки по кредитам в российских банках взлетели выше 30 процентов

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

На фоне усиления геополитических рисков российские банки начали поднимать максимальные ставки по кредитам, в некоторых случаях они взлетели выше 30 процентов. Об этом со ссылкой на начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего пишет РИА Новости.

По его словам, среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов значительно выросли уже во втором квартале. Например, кредиты сроком до одного года и до 30 тысяч рублей подорожали с 26,2 процента годовых до 34,2 процента.

Соответственно росли и максимальные ставки, причем в четвертом квартале, на фоне объявления в России президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации, тенденция продолжилась. Предельное значение по указанной категории теперь достигает 45,6 процента против 34,9 процента в третьем квартале.

Агентство проверило предложения 30 крупнейших по размеру активов банков России и подтвердило, что во многих из них максимальная ставка превышает 30 процентов. В некоторых случаях максимальные ставки достаточно низки, но получить их можно только при оформлении страховки, которая тоже делает кредит дороже. При этом сами банки активно рекламируют низкие ставки, устанавливая их на уровне во много раз ниже максимума.

Ранее сообщалось, что спрос на кредиты со стороны россиян в конце сентября и октябре упал на 10-25 процентов. Эксперты называют такую ситуацию нетипичной, поскольку, как правило, с начала года и до конца осени кредитование растет.

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Платон Щукин
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