Россияне бросились брать кредиты на жилье

ЦБ России: выдача ипотеки выросла на 12 процентов в сентябре 2022 года

В сентябре 2022 года россияне бросились брать ипотеку — выдача кредитов на жилье в стране выросла на 12 процентов по сравнению с августом. Такие данные приводит Центробанк (ЦБ) России в ежемесячном отчете.

По данным финансового регулятора, в сентябре банки оформили 136,5 тысячи ипотечных займов. При этом, как отмечают аналитики, объем выдачи растет четыре месяца подряд — сумма кредитов достигла 518,1 миллиарда рублей, что на 13,1 процента превышает показатели августа.

Средняя ипотечная ставка по выданным в сентябре кредитам составила 6,71 процента — на 0,4 процентных пункта больше, чем месяцем ранее. Средний срок кредитования при этом, по данным ЦБ, достиг 23,4 года — ранее он был на уровне 23,1 года.

Лидером по сумме оформленной в сентябре ипотеки стала Москва с показателем в 69,7 миллиарда рублей. Второе место у Московской области (41,9 миллиарда), а на третьем — Санкт-Петербург (28,7 миллиарда). На четвертой позиции оказалась Тюменская область (23,8 миллиарда рублей), замыкает первую пятерку Краснодарский край (21 миллиард рублей).

Ранее ЦБ спрогнозировал, что по итогам 2022 года выдача жилищных кредитов увеличится на 14-17 процентов. Тем самым ЦБ сузил коридор по сравнению с 13-18 процентами в прошлом прогнозе. Также регулятор ожидает, что в 2023-2025 годах темпы роста ипотеки будут на уровне 10-15 процентов.