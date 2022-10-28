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15:09, 28 октября 2022Среда обитания

ЦБ обновил прогноз по росту ипотеки в России

Центробанк спрогнозировал рост ипотеки в России на 14-17 процентов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Центробанк (ЦБ) обновил прогноз по росту ипотеки в России. По данным финансового регулятора, по итогам 2022 года выдача жилищных кредитов увеличится на 14-17 процентов, сообщает РИА Новости.

Тем самым ЦБ сузил коридор по сравнению с 13-18 процентов в прошлом прогнозе. Также регулятор ожидает, что темпы роста ипотеки будут на уровне 10-15 процентов в 2023-2025 годах.

Ранее в ЦБ заявили, что в сентябре 2022 года темпы роста ипотеки в России ускорились до 2,4 процента с 2 процентов в августе. По данным финансового регулятора, этот показатель выше среднемесячных значений в 2021 году. При этом выдачи жилищных кредитов выросли на 13 процентов, или 518 миллиардов рублей. Вторичный рынок обогнал первичный по этому показателю — плюс 15 процентов (275 миллиардов рублей) против плюс 11 процентов (243 миллиарда рублей).

Также, по данным ЦБ, в России выросла доля заемщиков с просрочкой по ипотеке свыше 90 дней. На данный момент такую задолженность имеют 70 тысяч человек, уточнили в финансовом регуляторе. Однако в ЦБ отметили, что доля просроченных платежей по ипотечным кредитам все еще остается на низком уровне — 0,75 процента от общего числа займов.

Нина Ташевская
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