ЦБ оценил рост просрочки по ипотеке в России

ЦБ: доля просроченных платежей по ипотеке в России выросла, но остается на низком уровне

В первой половине 2022 года доля заемщиков с просрочкой по ипотеке свыше 90 дней выросла, но при этом осталась на достаточно низком уровне — 0,75 процента. Так в Центробанке (ЦБ) оценили динамику количества несвоевременных платежей по жилищным кредитам, пишет РИА Новости.

«Количество заемщиков, имеющих ипотечный кредит с просрочкой свыше 90 дней, составило 70 тысяч человек», — заявили представители финансового регулятора. По данным ЦБ, средний уровень долга новых ипотечников во втором квартале 2022 года достиг 3,3 миллиона рублей на каждого созаемщика против 2,4 миллиона рублей в прошлом году.

Такая динамика, по данным специалистов, связана с ростом цен на жилье и завышением цены квадратного метра по льготным программам от застройщиков. ЦБ также отметил, что к моменту получения ипотечного кредита в указанный период заемщики имели невыплаченным в среднем 0,6 иного кредита.

Ранее в ЦБ спрогнозировали, что по итогам 2022 года ипотека в России вырастет примерно на 15-18 процентов. По словам директора департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александра Данилова, ранее Центробанк предсказывал более высокие темпы роста, однако позже пересмотрел возможную динамику из-за текущей ситуации на рынке недвижимости.