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15:54, 20 октября 2022Среда обитания

Ипотеке в России спрогнозировали рост

Центробанк спрогнозировал рост ипотеки в России на 15-18 процентов

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Центробанке спрогнозировали, что по итогам 2022 года ипотека в России вырастет примерно на 15-18 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александра Данилова.

По его словам, в ЦБ прогнозировали более высокие темпы роста, однако позже пересмотрели возможную динамику из-за неопределенности на рынке недвижимости.

«Что касается ипотеки, то у нас рост за квартал шесть процентов. Это такой хороший рост, если сравнивать со вторым кварталом, там у нас результат был околонулевым, то есть такое значительное восстановление. По девяти месяцам у нас в итоге получается около 12 процентов», — заявил Данилов.

Ранее Центробанк заявил, что выдача ипотеки в России может замедлиться на фоне общей неопределенности. За восемь месяцев 2022 года было выдано ипотечных кредитов на 2,7 триллиона рублей, что на четверть меньше показателя аналогичного периода в 2021 году.

Нина Ташевская
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