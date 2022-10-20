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17:25, 20 октября 2022Среда обитания

ЦБ оценил рост ипотеки в России

Центробанк: рост ипотеки в России в сентябре ускорился до 2,4 процента

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В сентябре 2022 года темпы роста ипотеки в России ускорились до 2,4 процента с 2 процентов в августе. Динамику выдачи кредитов на жилье в стране оценил Центробанк (ЦБ), пишет РИА Новости.

По данным финансового регулятора, этот показатель выше среднемесячного уровня в 2021 году. При этом выдачи ипотеки выросли на 13 процентов, или 518 миллиардов рублей. Вторичный рынок обогнал первичный по этим значениям — плюс 15 процентов (275 миллиардов рублей) против плюс 11 процентов (243 миллиарда рублей).

«Рынок первичного жилья практически полностью (более чем на 95 процентов) формируется льготными программами (240 миллиардов рублей в сентябре, 219 миллиардов рублей в августе). Наибольшей популярностью, как и ранее, пользовалась "Льготная ипотека" под 7 процентов (157 миллиардов рублей, в августе — 137 миллиардов рублей)», — пояснили в ЦБ.

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В регуляторе добавили, что льготная ипотека в последние месяцы все чаще комбинируется с субсидией от застройщика. Для этого типа кредитов характерны экстремально низкие процентные ставки, а распространяется программа на лоты с заведомо завышенной стоимостью. По прогнозам ЦБ, рост ипотеки может замедлиться в ближайшие месяцы из-за вероятного снижения спроса на жилье на фоне повышения неопределенности и потенциального ужесточения банками условий по кредитам.

Однако по итогам года ипотека в России должна вырасти на 15-18 процентов, считают в ЦБ. По словам директора департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александра Данилова, ранее финансовый регулятор прогнозировал более высокие темпы роста, однако позже пересмотрел возможную динамику из-за текущей ситуации на рынке недвижимости.

Нина Ташевская
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