В России ослабили требования к выдаче кредитов

ЦБ: ограничения полной стоимости кредита отменяются до конца 2023 года

Банк России отменил ограничение к полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским и иным видам займов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Ослабить требования к работе кредитных организаций в регуляторе решили до конца 2023 года. Выдачу займов по высоким ставкам будут сдерживать решения по макропруденциальным лимитам и надбавкам, пообещал регулятор, Также банки не могут устанавливать процентную ставку по договору потребительского кредита (займа) более 0,8 процента в день.

Решение снять ограничения к ПСК предоставит кредиторам возможность проявить гибкость в подстройке процентных ставок, повысит эффективность трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и ускорит влияние решений Банка России на привлекательность депозитов и темпы роста кредитования, а также позволит быстрее ограничить проинфляционные риски, заявили представители ЦБ.

В конце июля президент России Владимир Путин обязал российские банки полноценно информировать заемщиков об итоговой стоимости кредита. Закон требует включать в расчет все платежи, которые предстоит выплачивать заемщику, — помимо погашения основной суммы долга и процентов, к ним относятся платежи по оплате услуг (работ, товаров), в том числе по договору страхования и по иным основаниям в пользу кредитора и (или) третьих лиц.

Закон должен вступить в силу через полгода после опубликования. В первых редакциях он также предполагал запрет на использование в рекламе процентной ставки по кредиту. В рамках второго чтения это ограничение было удалено из документа.

Как заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, ограничение необходимы для того, чтобы заемщик понимал, какую нагрузку на себя принимает, когда берет кредит. По его словам, до согласования законопроекта шли долгие дискуссии и «рынок сопротивлялся», полагая, что из-за этого будет ограничена его свобода.

