Путин оценил необходимость ликвидации микрофинансовых организаций

Путин: злоупотребляющие полномочиями МФО нужно «приводить в чувство»

Злоупотребляющие полномочиями микрофинансовые организации (МФО) нужно «приводить в чувство». Так возможную необходимость их ликвидации оценил президент России Владимир Путин. «Лента.ру» вела трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

Отвечая на вопрос, когда в России ликвидируют МФО, президент заявил, что подобные фирмы работают в своей нише и помогают многим людям. Однако в отрасли микрокредитов возникает много проблем — и если компании злоупотребляют доверием людей или «делают такое, что не должны были бы делать», это может стать поводом для вмешательства властей, добавил Путин.

По данным сервиса «Выберу.ру», в 2023 году россияне стали чаще занимать до зарплаты. Оформлять кредиты стала почти треть граждан. 38 процентов респондентов иногда берут займы до зарплаты, несмотря на имеющиеся кредиты. Еще 62 процента граждан уже тратят на погашение долгов больше половины дохода и не могут позволить себе дополнительную кредитную нагрузку.

Центробанк России отметил рост числа жалоб граждан на мошеннические действия, связанный с оформлением микрозаймов. За январь-август 2023 года количество обращений из-за оформления займов злоумышленниками выросло на 46 процентов (с 3,1 до 4,5 тысячи). Среди причин такой динамики в презентации названы «утечки баз данных и уход зарубежных поставщиков программного обеспечения (ПО) для противодействия фроду».