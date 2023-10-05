Россияне стали чаще жаловаться на мошенничество с микрозаймами

В ЦБ сообщили о росте числа жалоб на оформление микрозаймов мошенниками

Центробанк России отметил рост числа жалоб граждан на мошеннические действия, связанный с оформлением микрозаймов. Об этом со ссылкой на материалы презентации заместителя руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елены Ненаховой сообщает ТАСС.

Количество обращений из-за оформления займов злоумышленниками за январь-август 2023 года выросло на 46 процентов (с 3,1 до 4,5 тысячи) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди причин такой динамики в презентации названы «утечки баз данных в 2022 году и уход зарубежных поставщиков программного обеспечения (ПО) для противодействия фроду».

Всего за тот же период регулятор получил 32,5 тысячи жалоб на микрофинансовые организации (МФО), что на 15,4 процента больше, чем за восемь месяцев 2022 года. Основными поводами участившихся обращений россиян Ненахова назвала недостоверную информацию в кредитной истории, несогласие с условиями заключенного договора и пересчет по займу и услугам.

Ранее исследование онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman показало, что в первые восемь месяцев 2023 года МФО выдавали россиянам в среднем 8,77 тысячи рублей в рамках займов до зарплаты при запрашиваемых 12,24 тысячи. За год первый показатель вырос на 2,5 процента, а второй — на 8,1 процента. «Кредиторы снижают риск-аппетиты, уменьшая лимиты даже проверенным повторным клиентам, и консервативно подходят к одобрению заявок в целом», — отметил директор по маркетингу компании Андрей Грезнев.