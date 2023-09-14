Россиянам стало сложнее занимать до зарплаты

Moneyman: россияне в 2023 году стали реже получать нужную сумму микрозайма

В первые восемь месяцев 2023 года микрофинансовые организации (МФО) выдавали россиянам в среднем 8,77 тысячи рублей в рамках займов до зарплаты при запрашиваемых 12,24 тысячи. За год первый показатель вырос на 2,5 процента, а второй — на 8,1 процента, говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«Кредиторы снижают риск-аппетиты, уменьшая лимиты даже проверенным повторным клиентам, и консервативно подходят к одобрению заявок в целом», — прокомментировал директор по маркетингу компании Андрей Грезнев.

Для новых клиентов в январе-августе уровень одобрения в среднем составил 14,5 процента против 20 процентов за аналогичный период 2022 года. Выдачи повторным заемщикам тоже снизились — с 92 до 88,3 процента. Таким образом, получить нужную сумму до зарплаты россиянам за год стало сложнее.

Влияние на это оказывают в том числе меры Банка России по охлаждению рынка. Так, 31 августа регулятор объявил о введении новых макропруденциальных лимитов по необеспеченным кредитам и займам клиентам банков и МФО с предельной долговой нагрузкой от 50 до 80 процентов. В третьем квартале такие лимиты отсутствуют, а в октябре-декабре они составят 30 процентов от объема предоставленных потребительских кредитов без лимита кредитования. Для тех, чья предельная долговая нагрузка превышает 80 процентов, лимит выдачи кредитов МФО снизят с 30 до 15 процентов.

