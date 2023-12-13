В России вырастет один налог

Юрист Соловьев: в России вырастет налог на жилье

Кадастровая стоимость жилья в России после переоценки в среднем выросла на 20-25 процентов. Из-за этого налог на недвижимость в скором времени также увеличится, сообщает «Прайм» со ссылкой на заслуженного юриста страны Ивана Соловьева.

«Данные пересчета будут использовать при расчете налога на имущество уже в 2024 году. Соответственно, заплатить налог нужно будет до декабря 2025 года», — заявил эксперт. Он добавил, что собственник может попытаться оспорить новую кадастровую стоимость, потребовав пересчет на основе отчета об оценке рыночной стоимости недвижимости.

Сейчас для большинства жилых объектов налог составляет 0,1 процента от кадастровой стоимости, а для квартир с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей — два процента. Закон запрещает единовременный рост налога выше десяти процентов от прежнего размера, но это не исключает существенного роста других платежей, связанных и не связанных с кадастровой стоимостью. В том числе это госпошлина, аренда, выкупная цена, обслуживание и ремонт.

Ранее россиянам назвали последствия неуплаты налога на имущество до 1 декабря.