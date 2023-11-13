Названы последствия неуплаты налога на имущество до 1 декабря

Эксперт Лоссан: неуплатившим налог на имущество начислят пени

Россиянам, владеющим какой-либо недвижимостью в стране, необходимо оплатить налог на имущество до 1 декабря. Последствия его неуплаты назвал редактор журнала финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан, его слова приводит RT.

Эксперт напомнил, что граждане России, которые имеют в собственности жилой дом, квартиру, комнату, гараж, машиноместо, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения, ежегодно должны уплачивать налог на имущество.

«Этот вид сборов считается местным налогом — то есть средства от его уплаты идут не в федеральный бюджет, а в региональную казну. Размер налога также определяет местное подразделение ФНС», — пояснил Лоссан, добавив, что при этом ставка не может быть выше 0,1 процента от кадастровой стоимости квартиры, жилого дома, гаража и машиноместа. Объекты с кадастровой стоимостью от 300 миллионов рублей облагаются налогом в 2 процента, а прочее имущество — в 0,5 процента.

Специалист отметил, что все постройки на территории садовых некоммерческих товариществ (СНТ) приравниваются к жилым домам, а жители многоквартирных домов не платят налог на общее имущество. Оплатить налог можно как в отделении Почты России, так и онлайн — с помощью сервиса «Заплати налоги» или «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» от ФНС.

Если не оплатить налог на имущество вовремя, будут начислены пени. Например, при долге в 10 тысяч рублей, в соответствии с текущем уровнем ключевой ставки, за каждые 10 дней просрочки придется дополнительно отдавать по 50 рублей, рассчитал эксперт.

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