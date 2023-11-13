Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:02, 13 ноября 2023Среда обитания

Названы последствия неуплаты налога на имущество до 1 декабря

Эксперт Лоссан: неуплатившим налог на имущество начислят пени

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Россиянам, владеющим какой-либо недвижимостью в стране, необходимо оплатить налог на имущество до 1 декабря. Последствия его неуплаты назвал редактор журнала финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан, его слова приводит RT.

Эксперт напомнил, что граждане России, которые имеют в собственности жилой дом, квартиру, комнату, гараж, машиноместо, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения, ежегодно должны уплачивать налог на имущество.

«Этот вид сборов считается местным налогом — то есть средства от его уплаты идут не в федеральный бюджет, а в региональную казну. Размер налога также определяет местное подразделение ФНС», — пояснил Лоссан, добавив, что при этом ставка не может быть выше 0,1 процента от кадастровой стоимости квартиры, жилого дома, гаража и машиноместа. Объекты с кадастровой стоимостью от 300 миллионов рублей облагаются налогом в 2 процента, а прочее имущество — в 0,5 процента.

Материалы по теме:
Россиянам начали отказывать в уже одобренной ипотеке. Почему так происходит?
Россиянам начали отказывать в уже одобренной ипотеке. Почему так происходит?
30 октября 2023
Россияне бросились скупать очень маленькие квартиры. Почему они выбирают крошечное жилье и как выживают в тесноте?
Россияне бросились скупать очень маленькие квартиры.Почему они выбирают крошечное жилье и как выживают в тесноте?
8 ноября 2023

Специалист отметил, что все постройки на территории садовых некоммерческих товариществ (СНТ) приравниваются к жилым домам, а жители многоквартирных домов не платят налог на общее имущество. Оплатить налог можно как в отделении Почты России, так и онлайн — с помощью сервиса «Заплати налоги» или «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» от ФНС.

Если не оплатить налог на имущество вовремя, будут начислены пени. Например, при долге в 10 тысяч рублей, в соответствии с текущем уровнем ключевой ставки, за каждые 10 дней просрочки придется дополнительно отдавать по 50 рублей, рассчитал эксперт.

В ноябре дачникам назвали способ не платить налог на землю.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      В России началась подготовка к производству истребителей Checkmate. В чем преимущество самолетов пятого поколения?

      В российском регионе неизвестный сжег релейный шкаф на железной дороге

      Беременную женщину и 27 детей из России эвакуировали из сектора Газа

      Срочник записал другу видео из кабинета в медчасти на Урале и выпал из окна

      В Москве стало больше клинических исследований российских лекарств

      В России предложили изменить систему выплат маткапитала

      Моряки рассказали о самых жутких и необъяснимых случаях в открытом море

      Ломбарды начали открывать магазины с ненужными заложенными товарами

      Арестович рассказал о конфликте Зеленского с военными

      Названы последствия неуплаты налога на имущество до 1 декабря

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости