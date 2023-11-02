Дачникам назвали способ не платить налог на землю

Эксперт Гаврилов рассказал о позволяющей не платить налог на землю ситуации

Дачники в редких случаях могут не платить налог на участок, не имея при этом никаких льгот. Об этом aif.ru рассказал председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Это возможно, если участок был получен еще во времена СССР, а потом не был поставлен на кадастровый учет в Росреестр, объяснил эксперт. «Если регистрации в Росреестре нет, то нет и права собственности, а следовательно, и обязанности платить налоги за нее», — сказал он, добавив, что такая ситуация встречается довольно редко.

Гаврилов заявил, что экономия на налогах может обернуться проблемой в случае, если россиянин захочет продать участок или оставить его в наследство. В этом случае прав собственности придется добиваться через суд, который, в теории, сможет отказать признать эти права.

Ранее Гаврилов рассказал, что дачники могут не платить налог за туалеты, бани и аналогичные сооружения в том случае, если они не относятся к хозяйственным постройкам. Эксперт объяснил, что хозяйственная постройка имеет прочный фундамент, поэтому ее нельзя перенести с одного места на другое.