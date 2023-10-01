Дачникам рассказали о налогах на бани и туалеты

Депутат Гаврилов: дачники могут не платить налог на туалеты в одном случае

Налог за туалеты, бани и аналогичные сооружения на даче можно не платить в одном случае — если они не относятся к хозяйственным постройкам. Об этом россиянам рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов, передает «РИА Новости».

Хозяйственная постройка имеет прочный фундамент. Это отличает этот вид объектов от других похожих сооружений, которые можно легко перенести с одного места на другое. «Во втором случае данные сооружения — баня, туалет, сарай, теплица, навес и так далее, — уже не считаются объектами капитального строительства и налог с них платить граждане не должны», — пояснил Гаврилов.

Депутат отметил, что такие же разъяснения вносит Росреестр. Если строение на земельном участке имеет фундамент и все признаки капитального объекта, собственник должен его зарегистрировать легализовать в качестве такой постройки такого типа, а затем оплатить налог за владение недвижимым имуществом. Не платить налог за хозпостройку можно, если ее площадь не превышает 50 квадратных метров.

Ранее в Госдуме предложили установить допустимое количество кур и кроликов, которых можно содержать на даче. При этом председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин отметим, что определить количество животных, необходимых для пропитания семьи, будет сложно.