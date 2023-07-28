Россиянам захотели ограничить количество кур и кроликов на даче

В Госдуме предложили установить допустимое количество кур и кроликов на даче

Россиянам захотели ограничить количество кур и кроликов, которых можно содержать на даче. С предложением установить допустимое число живности на загородном участке выступил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет «Российская газета».

В 2023 году вступили в силу изменения в законе, которые позволяют разводить на даче сельскохозяйственную птицу и кроликов для собственных нужд при условии соблюдения ряда правил, но количество особей не установлено. Чаплин отметил, что из-за этого пробела в законодательстве участились жалобы от дачников.

При этом проблему решить непросто, считает парламентарий. «Определить количество живности, необходимой для пропитания семьи, достаточно сложно. Одна семья состоит из двух членов, другая — многодетная с аллергиками, которым для еды нужна свежая курятина, выращенная без применения аллергенов. Поэтому с этой стороны зайти не получится», — пояснил Чаплин.

Депутат предлагает определять количество кур или кроликов в зависимости от помещения, в котором они будут содержаться. «То есть чем меньше ваш участок, тем меньшее по размеру помещение может построить собственник. И чем меньше помещение, тем меньше допускается разместить живности», — уточнил он.

Ранее для дачников предложили ввести дополнительный налог на разведение животных на загородном участке. Предполагается, что его будут платить желающие заработать на продаже сельскохозяйственной продукции. Однако стать фермером и разводить живность с целью заработка можно только на землях под крестьянские фермерские хозяйства.