Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:08, 28 июля 2023Среда обитания

Россиянам захотели ограничить количество кур и кроликов на даче

В Госдуме предложили установить допустимое количество кур и кроликов на даче

Фото: Thomas Iversen / Unsplash

Россиянам захотели ограничить количество кур и кроликов, которых можно содержать на даче. С предложением установить допустимое число живности на загородном участке выступил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет «Российская газета».

В 2023 году вступили в силу изменения в законе, которые позволяют разводить на даче сельскохозяйственную птицу и кроликов для собственных нужд при условии соблюдения ряда правил, но количество особей не установлено. Чаплин отметил, что из-за этого пробела в законодательстве участились жалобы от дачников.

При этом проблему решить непросто, считает парламентарий. «Определить количество живности, необходимой для пропитания семьи, достаточно сложно. Одна семья состоит из двух членов, другая — многодетная с аллергиками, которым для еды нужна свежая курятина, выращенная без применения аллергенов. Поэтому с этой стороны зайти не получится», — пояснил Чаплин.

Депутат предлагает определять количество кур или кроликов в зависимости от помещения, в котором они будут содержаться. «То есть чем меньше ваш участок, тем меньшее по размеру помещение может построить собственник. И чем меньше помещение, тем меньше допускается разместить живности», — уточнил он.

Ранее для дачников предложили ввести дополнительный налог на разведение животных на загородном участке. Предполагается, что его будут платить желающие заработать на продаже сельскохозяйственной продукции. Однако стать фермером и разводить живность с целью заработка можно только на землях под крестьянские фермерские хозяйства.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Россия заставит покупателей зерна платить рублями

    Глава Rheinmetall заявил о начале работы концерна на Украине

    В России назвали цель списания Африке долга на 23 миллиарда долларов

    Врач раскрыла россиянкам эффективные способы отрастить волосы

    На российском курорте из-за штормового предупреждения закрыли пляжи

    Диетолог рассказала о вреде дыни для некоторых людей

    На Украине сообщили о выделении Катаром 100 миллиардов долларов поддержки

    Финляндия откажется от выдачи виз туристам в одном российском городе

    Найдены поедающие пластик грибы

    Пьяный военный на «Урале» с буквой Z устроил аварию на российской трассе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости