Для дачников предложили ввести новый налог

Депутат Чаплин предложил ввести дополнительный налог на разведение животных на даче

В России предложили ввести налог на разведение животных на даче для желающих заработать на продаже сельскохозяйственной продукции. С таким предложением, которое касается одной категории дачников, выступил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет «Российская газета».

Парламентарий отметил, что для себя выращивать кур, коз и другую живность на даче можно. Однако придется соблюдать требования — не мешать соседям и своевременно устранять запах и отходы. «Раньше дачники на своих участках по закону могли только выращивать овощи-фрукты. А за разведение живности на своем участке полагался штраф — до 20 тысяч рублей», — напомнил Чаплин.

Депутат уточнил, что стать фермером и разводить живность на продажу можно только на землях под крестьянские фермерские хозяйства. Эксперт считает, что в этом вопросе законодательство нужно доработать.

«Например, если гражданин владеет участком в СНТ и хочет использовать его для выращивания кур и продажи яиц, то можно ввести для него дополнительную процедуру получения специального разрешения и уплату дополнительного налога в СНТ, который пойдет на нужды товарищества», — предложил парламентарий.

Ранее Чаплин предупредил дачников о штрафах за продажу урожая в неположенном месте. Депутат подчеркнул, что торговать нельзя рядом с проезжей частью, на станциях метро, в транспорте и рядом с административными зданиями. Тех, кто нарушит правила, ждет штраф от 500 до 2500 рублей.