Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:40, 31 мая 2023Среда обитания

Дачников предупредили о наказании за продажу урожая

Депутат Чаплин: за продажу урожая дачников могут оштрафовать

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

За продажу собственного урожая в неположенном месте российских дачников могут оштрафовать. О наказании садоводов предупредил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишут «Аргументы и Факты».

По словам специалиста, дачники имеют право торговать продуктами растениеводства (овощи, фрукты, ягоды, зелень) и продуктами их переработки (сухофрукты, варенье, консервы). Однако делать это нужно в специально отведенных местах — к примеру, заключить договор с сельскохозяйственным рынком или социальной ярмаркой.

Депутат подчеркнул, что торговать урожаем нельзя рядом с проезжей частью, на станциях метро, в транспорте и рядом с административными зданиями. Тех, кто нарушит правила, ждет штраф от 500 до 2500 рублей.

Говоря о налогах с продажи урожая, Чаплин отметил, что их можно не платить, но при соблюдении определенных условий. Для этого площадь дачного участка не должна превышать 50 соток, а овощи и фрукты должны быть выращены собственными силами, без участия наемных рабочих.

Ранее россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за выращивание некоторых видов цветов на даче. Речь идет о растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (химическое соединение, которое участвует в создании наркотика).

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости
    Песков ответил на предложение Кадырова ввести военное положение по всей России
    В России поддержат детей-блогеров
    В России впервые нашли редчайший ценный минерал
    Лавров рассказал о скорой встрече Путина с одним из международных лидеров
    Опубликована карта боевых действий на Украине
    МВД России объявило в розыск троих украинских военачальников
    Белорусские пограничники попытались переманить украинских коллег борщом
    Избиение мужчины двумя приезжими в центре Москвы попало на видео
    Российская теннисистка объяснила решение сменить гражданство
    СБУ предъявила обвинения трем блогерам за съемку работы ПВО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.