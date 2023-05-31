Дачников предупредили о наказании за продажу урожая

Депутат Чаплин: за продажу урожая дачников могут оштрафовать

За продажу собственного урожая в неположенном месте российских дачников могут оштрафовать. О наказании садоводов предупредил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишут «Аргументы и Факты».

По словам специалиста, дачники имеют право торговать продуктами растениеводства (овощи, фрукты, ягоды, зелень) и продуктами их переработки (сухофрукты, варенье, консервы). Однако делать это нужно в специально отведенных местах — к примеру, заключить договор с сельскохозяйственным рынком или социальной ярмаркой.

Депутат подчеркнул, что торговать урожаем нельзя рядом с проезжей частью, на станциях метро, в транспорте и рядом с административными зданиями. Тех, кто нарушит правила, ждет штраф от 500 до 2500 рублей.

Говоря о налогах с продажи урожая, Чаплин отметил, что их можно не платить, но при соблюдении определенных условий. Для этого площадь дачного участка не должна превышать 50 соток, а овощи и фрукты должны быть выращены собственными силами, без участия наемных рабочих.

Ранее россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за выращивание некоторых видов цветов на даче. Речь идет о растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (химическое соединение, которое участвует в создании наркотика).