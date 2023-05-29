Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за цветы на даче

Юрист: за выращивание некоторых видов розы и шалфея на даче можно сесть в тюрьму

За выращивание некоторых видов цветов на даче россиян ожидают штрафы и риск сесть в тюрьму. Об этом предупредил юрист Сергей Коломийцев в беседе с изданием «Аргументы и Факты».

Речь идет о растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (химическое соединение, которое участвует в создании наркотика). К таким цветам относятся, в том числе, роза гавайская, шалфей предсказателей, мак снотворный, конопля, кокаиновый куст, мимоза хостилис, и голубой лотос. Полный перечень растений указан в Постановлении Правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 934.

По словам Коломийцева, одного растения в любой фазе развития у на дачном участке уже достаточно для привлечения его владельца к административной ответственности — либо штраф до 4000 рублей, либо арест на 15 суток. Россиянам, на чьих дачах есть от 10 побегов таких растений, грозит уголовная ответственность, уточнил эксперт.

Ранее россиян предупредили о риске сесть в тюрьму из-за сдачи квартиры в аренду без договора. Наибольшая вероятность быть привлеченными к уголовной ответственности у тех, кто накопил огромный долг по уплате налогов и не заключал контракт умышленно.