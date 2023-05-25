Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму из-за сдачи квартиры в аренду

Юрист Шлеева: россияне могут оказаться в тюрьме за сдачу квартиры в аренду без договора

Сдающие квартиру в аренду без договора россияне рискуют сесть в тюрьму. О возможности получить уголовное наказание за нелегальное предоставление жилплощади предупредила юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева, пишет «Секрет Фирмы».

Специалисты напомнили, что с дохода от сдачи недвижимости арендодатели должны платить НДФЛ — если этого не сделать, придется платить штраф. Размер взыскания, по словам юриста адвокатского бюро Asterisk Вячеслава Климова, будет зависеть от умысла.

Так, базово придется заплатить 20 процентов от неуплаченной суммы и сам налог (13 процентов от суммы за весь срок найма). Если же будет доказано, что владелец жилья умышленно не заключил письменный договор с квартирантом, то штраф возрастет до 40 процентов. «Размер штрафов не зависит от статуса налогоплательщика. Единственный критерий при определении размера штрафа — это размер неуплаченной суммы», — уточнил Климов.

Кроме того, за нелегальную сдачу квартир россиянам может грозить уголовная ответственность. Шлеева рассказала, что риск сесть в тюрьму есть у тех, кто накопил приличный налоговый долг — от 2,7 миллиона рублей за последние три года.

Эксперт предупредила, что за такое нарушение предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей (или в размере зарплаты за период до двух лет), принудительные работы на срок до года, арест до шести месяцев или лишение свободы на срок до года. Избежать наказания можно, заплатив долги, подчеркнула Шлеева.

Ранее сообщалось, что около 80 процентов недорогих квартир в Москве сдаются нелегально — их владельцы не платят налоги. Эксперты отметили, что в дорогом сегменте наблюдается противоположная ситуация — 80 процентов квартир с арендными ставками от 100 тысяч рублей сдают «вбелую».