Россиян предостерегли от аренды недорогих квартир в Москве

Риелтор Бабичев: большинство недорогих квартир в Москве сдают нелегально

Большинство (около 80 процентов) недорогих квартир в Москве сдают нелегально — их владельцы не платят налоги. От аренды бюджетных вариантов в столице россиян предостерег руководитель отделения «Смоленская» агентства недвижимости «Азбука жилья» Роман Бабичев, пишет РИА Новости.

Эксперт отметил, что в дорогом сегменте наблюдается противоположная ситуация — 80 процентов квартир с арендными ставками от 100 тысяч рублей сдают «вбелую». Бабичев добавил, что скачок числа желающих сдавать жилье легально случился в 2019 году, когда появился закон о самозанятых.

При сдаче квартиры физическим лицам эта категория граждан должна платить налог в 4 процента, а если арендатором выступает компания — 6 процентов вместо стандартных 13 процентов. «Вместе с тем в течение того же года этот энтузиазм пропал и в последние годы каких-то всплесков не наблюдается», — подчеркнул риелтор.

Ранее аналитики «Инком-Недвижимости» нашли самую дешевую «однушку» для аренды в Москве. Квартира площадью 39 квадратных метров находится в районе Южное Бутово, в пешей доступности от станции метро «Улица Горчакова». Жилье расположено на втором этаже девятиэтажного дома, в нем выполнен косметический ремонт, а также есть необходимая для жизни мебель и техника. Заселиться в такой вариант можно за 25 тысяч рублей в месяц.