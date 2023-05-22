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18:30, 22 мая 2023Среда обитания

Найдена самая дешевая съемная «однушка» в Москве

«Инком-Недвижимость»: самую дешевую «однушку» в Москве можно снять за 25 тысяч рублей

Фото: Avi Naim / Unsplash

В мае 2023 года самую дешевую однокомнатную квартиру в Старой Москве можно арендовать за 25 тысяч рублей в месяц. Наиболее бюджетные варианты съемного жилья в столице нашли аналитики риелторской компании «Инком-Недвижимость», пишет РБК.

Речи идет об «однушке» площадью 39 квадратных метров в районе Южное Бутово, в пешей доступности от станции метро «Улица Горчакова». Квартира находится на втором этаже десятиэтажного панельного дома. В ней выполнен косметический ремонт, а также есть необходимая для жизни мебель и техника.

Второе место среди самых дешевых вариантов для аренды в столице занимает однокомнатная квартира на улице Чечулина, в 10 минутах на транспорте от станции метро «Новогиреево». Квартира площадью 38 «квадратов» расположена на девятом этаже, заехать в нее можно за 26 тысяч рублей в месяц. Будущим квартирантам оставят бытовую технику, кухонный гарнитур и прочую мебель.

Третью строчку занимает однокомнатная квартира за 27 тысяч рублей в месяц. Она находится на Чусовской улице, в 15 минутах пешком от станции метро «Щелковская». Жилье площадью 33 «квадрата» расположено на верхнем этаже девятиэтажного дома. Внутри проведен косметический ремонт, есть вся необходимая мебель и техника.

В топ-пять также вошли квартира площадью 30 «квадратов» рядом со станцией метро «Перово» (28 тысяч рублей в месяц) и квартира площадью 40 «квадратов» недалеко от станции метро «Бабушкинская» (29 тысяч рублей в месяц).

Ранее стали известны самые популярные районы для аренды жилья в Москве. Лидером рейтинга оказался район Марьино — на него приходится около девяти процентов спроса. Второе место по популярности занимает Пресненский район — на него приходится семь процентов запросов. Замыкает первую тройку район Кузьминки с долей спроса шесть процентов.

Нина Ташевская
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