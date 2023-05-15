Определены самые популярные районы для аренды жилья в Москве

«Инком-Недвижимость»: самым популярным для аренды жилья в Москве оказался район Марьино

Самым популярным районом для аренды жилья в Москве в начале мая 2023 года оказался Марьино — на него приходится около 9 процентов спроса. Локации столицы, которые больше всего интересуют потенциальных квартирантов, определили специалисты компании «Инком-Недвижимость» в своем исследовании, пишет РБК.

По словам специалистов, в жилищном фонде Марьино есть как старые дома, так и новостройки. Съемная квартира в этой района обойдется в среднем в 35-38 тысяч рублей в месяц. Второе место по популярности занимает Пресненский район — на него приходится 7 процентов запросов. Как отмечают специалисты, жилье здесь в основном дорогое, но есть и варианты в старых пятиэтажках и брежневских домах стоимостью от 50 тысяч рублей в месяц. «В Пресненском районе высокий спрос в значительной степени со стороны работников "Москва-Сити" и очень большой объем предложения», — добавила замдиректора управления аренды квартир компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова.

Третью строчку занимает район Кузьминки с долей спроса 6 процентов. В этой локации представлено много квартир в пятиэтажках, а выбор новостроек небольшой. Однако аренда недорогая — в среднем 27 тысяч рублей в месяц за «однушку».

В пятерку самых востребованных у арендаторов также вошли Отрадное и Измайлово — на них приходится по 4 процента спроса. «Отрадное — спальный район с парками. Здесь много девятиэтажных панельных домов, пятиэтажек немного. Аренда в этом районе не самая дешевая — в среднем от 30–35 тысяч рублей за однокомнатную квартиру. Что касается Измайлово, то это зеленый район Москвы с парками и водоемами. Жилой фонд здесь широко представлен старыми домами, поэтому снять квартиру можно недорого — аренда однушки обойдется от 25–27 тысяч рублей в месяц», — пояснила Полякова.

Эксперт отметила, что все эти районы были среди популярных для аренды и в 2022 году. По словам Поляковой, на эти локации в совокупности приходится около 30 процентов спроса на съемное жилье в старой Москве.

Ранее аналитики агентства недвижимости «Бон Тон» выяснили, что самое дешевое жилье для аренды предлагают в Троицком округе Москвы. Снять однокомнатную квартиру там можно за 26 тысяч рублей в месяц, двухкомнатную — за 35 тысяч, а трехкомнатная обошлась бы в 42 тысячи рублей.