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18:01, 14 апреля 2023Среда обитания

Назван округ Москвы с самым дешевым жильем в аренду

«Бон Тон»: самое дешевое жилье можно арендовать в Троицком округе Москвы

Фото: Александр Легки / Globallookpress.com

В марте 2023 года среди административных округов Москвы самые дешевые квартиры в аренду находились в Троицком. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков риелторской компании «Бон Тон».

В Троицком округе однокомнатную квартиру можно было снять за 26 тысяч рублей в месяц, двухкомнатную — за 35 тысяч, а трехкомнатная обошлась бы в 42 тысячи рублей.

При этом без учета Новой Москвы округом с самыми дешевыми квартирами в аренду назвали Восточный, где за «однушку» просили 34 тысячи рублей в месяц. Аренда двухкомнатных квартир стоила 43 тысячи рублей, трехкомнатных — 59 тысяч рублей. Самое дорогое жилье в аренду нашли в Центральном округе.

Ранее эксперты компании «Метриум» пришли к выводу, что по итогам первого квартала 2023 года среди административных округов Москвы новостройки больше всего подорожали в Юго-Восточном. Стоимость квадратного метра выросла на 6,9 процента.

Нина Ташевская
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