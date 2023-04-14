Назван округ Москвы с самым дешевым жильем в аренду

«Бон Тон»: самое дешевое жилье можно арендовать в Троицком округе Москвы

В марте 2023 года среди административных округов Москвы самые дешевые квартиры в аренду находились в Троицком. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков риелторской компании «Бон Тон».

В Троицком округе однокомнатную квартиру можно было снять за 26 тысяч рублей в месяц, двухкомнатную — за 35 тысяч, а трехкомнатная обошлась бы в 42 тысячи рублей.

При этом без учета Новой Москвы округом с самыми дешевыми квартирами в аренду назвали Восточный, где за «однушку» просили 34 тысячи рублей в месяц. Аренда двухкомнатных квартир стоила 43 тысячи рублей, трехкомнатных — 59 тысяч рублей. Самое дорогое жилье в аренду нашли в Центральном округе.

Ранее эксперты компании «Метриум» пришли к выводу, что по итогам первого квартала 2023 года среди административных округов Москвы новостройки больше всего подорожали в Юго-Восточном. Стоимость квадратного метра выросла на 6,9 процента.